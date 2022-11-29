2022/11/29 | 23:35 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: qBFVC0f-pfE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أم هيثم.. أنبارية تجسد معاناة النزوح وتأخر التعويضات.. وتحالف الأنبار الموحد يحرك الساكن) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أم هيثم.. أنبارية تجسد معاناة النزوح وتأخر التعويضات.. وتحالف الأنبار الموحد يحرك الساكن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).