في الانبار وكركوك..الاستخبارت العسكرية تُعلن القبض على 5 ارهابيين

2022/11/29 | 23:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، القبض على 5 إرهابيين في محافظتي الأنبار وكركوك. وقالت المديرية في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/إنه” استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة لقسم […]

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