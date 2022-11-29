“سومو” تكشف عن خطط لزيادة صادرات العراق الى 3.6 العام المقبل

2022/11/29 | 23:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشفت شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، اليوم الثلاثاء، عن خطط لزيادة معدل التصدير اليومي إلى 3.6 ملايين برميل يومياً العام المقبل. وقال معاون مدير عام الشركة وممثل العراق في منظمة أوبك محمد […]

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