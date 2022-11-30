تعرف على غيابات المنتخب السعودي قبل

2022/11/30 | 00:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يفتقد المنتخب السعودي لخدمات عدد من لاعبيه قبل المواجهة الحاسمة مع نظيره المكسيكي، التي ستقام على أرضية استاد لوسيل في قطر، مساء يوم الأربعاء، في ختام منافسات دور المجموعات، في نهائيات كأس العالم 2022.

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