مونديال قطر.. فيفا

2022/11/30 | 00:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سمح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خلال مونديال قطر ببعض المظاهر المؤيدة للاحتجاجات التي تشهدها إيران، وفق وثيقة اطلعت عليها وكالة فرانس برس.

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