2022/11/30 | 00:01 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- سمح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خلال مونديال قطر ببعض المظاهر المؤيدة للاحتجاجات التي تشهدها إيران، وفق وثيقة اطلعت عليها وكالة فرانس برس.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مونديال قطر.. فيفا "يسمح" بمظاهر مؤيدة لاحتجاجات إيران ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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