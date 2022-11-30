المسلة تتابع كأس العالم: أمريكا تتغلب على ايران وتتأهل للدور الـ 16 بمونديال قطر

2022/11/30 | 00:20 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 30 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: الثلاثاء 29 تشرين الثاني 2022 أمريكا تتغلب على ايران وتتأهل للدور...

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