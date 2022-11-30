صفعة الأوسكار تنغّص فرحة ويل سميث بفيلمه الجديد

2022/11/30 | 01:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يبدو أن صفعة الأوسكار الشهيرة ستظل تلاحق الممثل العالمي ويل سميث لفترة غير قصيرة.ويل سميث تحدّث عن اللحظة الصادمة التي صفع فيها الممثل الكوميدي كريس روك وصرخ في وجهه لسخريته من شعر زوجته في حفل توزيع جوائز الأوسكار هذا العام، قائلاً: “فقدت أعصابي”، مشيرا إلى أنّه يتفهم عدم استعداد البعض بعد لمشاهدة […]

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