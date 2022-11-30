كاس العالم:أمريكا تنهي الحلم الإيراني وتبلغ ثمن نهائي المونديال

2022/11/30 | 01:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لحقت الولايات المتحدة بركب المتأهلين

لثمن نهائي مونديال قطر، بعد التغلب على

إيران بهدف دون رد، مساء اليوم

الثلاثاء، في المباراة التي أقيمت على

ملعب الثمامة، في ختام مباريات

المجموعة الثانية.

وسجل هد

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