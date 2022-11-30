كاس العالم:إنجلترا تهزم ويلز بثلاثية وتعبر لدور الثمن النهائي

2022/11/30 | 01:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المنتخب الإنجليزي تأهله إلى ثمن

نهائي بطولة كأس العالم 2022 المقامة

حاليا في قطر، بفوزه على المنتخب

الويلزي بثلاثية نظيفة مساء الثلاثاء،

بختام المجموعة الثانية.

وسجل أهداف انجلترا كل من ماركوس

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