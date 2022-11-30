انكلترا تفوز على ويلز وتتأهل لدور الـ 16 في كأس العالم

2022/11/30 | 01:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -متابعة

أكد المنتخب الإنجليزي تأهله إلى ثمن نهائي بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر، بفوزه على المنتخب الويلزي بثلاثية نظيفةمساء الثلاثاء، بختام المجموعة الثانية.

وسجل أهداف انجلترا كل من ماركوس راشفورد (50 و68) وفيل فودين (51).

وتصدر المنتخب الإنجليزي المجموعة الثانية برصيد 7 أهداف، بفارق نقطتين أمام المنتخب الأميركي الذي تغلب على إيران بهدف نظيف،ليضرب منتخب "الأسود الثلاثة" موعدا مع المنتخب السنغالي ثاني المجموعة الأولى في ثمن النهائي، فيما استقر رصيد ويلز عند نقطةواحدة في قاع المجموعة.

وأجرى مدرب المنتخب الإنجليزي جاريث ساوثجيت، مجموعة من التعديلات على تشكيلة فريقه، حيث شارك فيل فودين أساسيا استجابةلمطالب جماهيرية، ولعب في الخط الأمامي إلى جانب كل من ماركوس راشفورد وهاري كين.

وخاض جوردان هندرسون المباراة أساسيا على حساب مايسون مونت، فيما عاد الظهير الأيسر كايل ووكر للتشكيلة بعد شفائه من الإصابة،ليلعب بدلا من كيران تريبييه.

وسيطر المنتخب الإنجليزي على أجواء الشوط الأول، وسط دفاع مستميت ومابلغ فيه من قبل المنتخب الويلزي، وانتظر الإنجليز حتى الدقيقةالعاشرة لتهديد مرمى منافسه، عندما مرر كين كرة بينية، واجه راشفورد من خلالها الحارس وارد الذي تصدى لمحاولته.

وجرب فودين حظه بتسديدة ضعيفة مرت بجانب القائم القريب في الدقيقة 14، وأطلق راشفورد تسديدة قوية، أبعدها ظهير ويلز نيكو ويليامزبرأسه، ما استدعى علاجه في الدقيقة 23.

وفي الدقيقة 36، لم يستطع ويليامز إكمال اللقاء لإصابته بارتجاج بسيط إثر اللقطة السابقة، فدخل مكانه الظهير الأيمن كونور روبرتس.

وأثمرت لعبة مشتركة بين لاعبي المنتخب الإنجليزي، عن وصول تمريرة بيلينجهام إلى فودين الذي سيطر على الكرة قبل أن يسدد فوق المرمىبالدقيقة 38.

وفي الوقت بدل الضائع، أطلق المنتخب الويلزي تسديدته الأولى في المباراة عبر جو ألن الذي ذهبت كرته عاليا فوق المرمى.

وخرج قائد المنتخب اليولزي جاريث بيل من اللمعب بين الشوطين لتلقيه إصابة، ليدخل بدلا منه برينان جونسون.

لكن المنتخب الإنجلزي تمكن أخيرا من إحراز هدف التقدم في الدقيقة 50، عبر ركلة حرة مباشرة، نفذها راشفورد بدقة نحو القائم البعيدلمرمى ويلز.

وبعد دقيقة واحدة، أضاف الإنجليز الهدف الثاني، عندما أرسل كين عرضية زاحفة من الجهة اليمنى، تابعها الخالي من الرقابة فودين فيالمرمى بلمسة مباشرة.

ونشط المنتخب الويلزي بعد الهدفين، وحصل دانييل جيمس على الكرة في الناحية اليسرى، قبل أن يسددها بيمينه مرت بجوار القائم البعيدفي الدقيقة 55، وبعدها بدقيقة واحدة، سدد المهاجم الويلزي كريج مور كرة من خارج منطقة الجزاء، ارتدت من رأس المدافع هاري ماجوير،قبل أن يبعدها الحارس جوردان بيكفورد.

وأجرى المنتخب الإنجليزي 3 تبديلات دقعة واحدة، حيث شارك كل من ترينت ألكسندر أرنولد وكالوم ويلسون وكالفن فيليبس، عوضا عن كايلووكر وكين وديكلان رايس.

وتمكن راشفورد من إحراز الهدف هدف الثالث في الدقيقة 68، عندما حصل على تمريرة من فيليبس، ليراوغ في الناحية اليمنى داخلمنطقة الجزاء، قبل أن يسدد في الشباك.

وانطلق ويلسون بالكرة قبل أن يمرر إلى راشفورد الذي سدد من مسافة قصيرة كرة نحو القائم القريب تصدى لها وارد في الدقيقة 72، قبلأن يخرج من الملعب ويشارك جاك جريليش بدلا منه.

واقترب فودين من إحراز الهدف الرابع في الدقيقة 77، عندما تلقى تمريرة بيلينجهام لكنه فشل في محاولته القريبة، قبل أن ترتد الكرة لهويحاول التمرير لبيلينجهام دون فائدة.

ومرت الدقائق المتبقية هادئة، دون وجود فرص حقيقية على مرميي الفريقين، باستثناء واحدة في الوقت بدل الضائع، عندما هز مدافعالمنتخب الإنجليزي جون ستونز العارضة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انكلترا تفوز على ويلز وتتأهل لدور الـ 16 في كأس العالم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انكلترا تفوز على ويلز وتتأهل لدور الـ 16 في كأس العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).