بعد معركة كروية.. امريكا تتغلب على إيران في كأس العالم

2022/11/30 | 01:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -متابعة

لحقت الولايات المتحدة بركب المتأهلين لثمن نهائي مونديال قطر، بعد التغلب على إيران بهدف دون رد، مساء اليوم الثلاثاء، في المباراة التيأقيمت على ملعب الثمامة، في ختام مباريات المجموعة الثانية.

وسجل هدف أمريكا الوحيد كريستيان بوليسيتش في الدقيقة (38).

وبتلك النتيجة رفعت أمريكا رصيدها إلى 5 نقاط في المركز الثاني خلف إنجلترا المتصدرة برصيد 7 نقاط، بينما تجمد رصيد إيران عند 3 نقاط، لتودع البطولة من الدور الأول.

شكلت الولايات المتحدة الخطورة الأولى في المباراة في الدقيقة التاسعة، بتسديدة من موسى من على حدود المنطقة ذهبت بعيدا عن المرمى.

وارتقى بوليسيتش لعرضية في الدقيقة 11، مسددا رأسية ضعيفة ذهبت سهلة في يد بيرانفارد.

وعادت أمريكا للمحاولة في الدقيقة 28، بعدما سدد سارجنت كرة من على حدود المنطقة، اصطدمت بدفاع إيران، وتابعها وياه برأسيةتصدى لها حارس إيران.

ومهد سارجنت بعدها الكرة لوياه داخل المنطقة في الدقيقة 33، ليسدد الأخير كرة قوية ذهبت أعلى العارضة.

وافتتحت الولايات المتحدة التسجيل في الدقيقة 38، بعدما أرسل ديست تمريرة سحرية بالرأس داخل منطقة ال6 ياردة، تابعها بوليسيتشبتسديدة مباشرة سكنت الشباك.

وبحثت أمريكا عن إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 42، من خلال تلقي سارجنت بينية طولية في الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء، مسددابعدها كرة أرضية قوية، ذهبت بعيدا عن المرمى، لينتهي الشوط الأول بتقدم أمريكا (1-0).

وبدأت أمريكا الشوط الثاني بتسديدة أرضية من سارجنت من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 47، أمسك بها حارس إيران على مرتين.

وظهرت إيران هجوميا للمرة الأولى في المباراة في الدقيقة 52، بمتابعة البديل قدوس لعرضية، مسددا رأسية علت العارضة.

وأهدرت إيران فرصة محققة للتعديل في الدقيقة 65، بعدما مرر جولزاده كرة سحرية لقدوس داخل المنطقة، ليسدد الأخير كرة مرت بقليل إلىجوار القائم.

وتحصلت أمريكا على مخالفة على حدود المنطقة في الدقيقة 69، نفذها موسى بتسديدة مباشرة علت العارضة.

وحاولت إيران التعديل في الدقيقة 70، بتسديدة من خارح المنطقة عبر عزت الله، ذهبت أعلى العارضة.

وفي الدقيقة 82، تابع ترابي عرضية من مخالفة مسددا كرة ضعيفة من داخل المنطقة أمسك بها تيرني.

وكادت إيران أن تعدل النتيجة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، بمتابعة بورنحاجي عرضية من مخالفة، مسددا رأسية مرت بقليلإلى جوار القائم، لينتهي اللقاء بفوز أمريكا (1-0) وتأهلها لثمن النهائي.

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