الخارجية تنسق لنقل جثامين عراقيين توفيا بسبب الانجماد في بيلاروسية

2022/11/30 | 01:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، أن السفارة العراقية في موسكو تنسق لنقل جثامين عراقيين توفيا بسبب الانجماد على الحدود البيلاروسية.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في بيان تابعته (بغداد اليوم)، أن "سفارة العراق في موسكو تابعت باهتمام بالغ وفاة مواطنيَن عراقيين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا،وكان سبب الوفاة انخفاض درجات الحرارة الى حد الانجماد الكامل".

وأضاف، أن " السفارة قامت بتشكيل خلية أرمة للمتابعة وتيسير نقل الجثمانين الى العراق،واستمرار التنسيق مع ذويهم".

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