السوداني بعد لقائه خامنئي ورئيسي:لن نسمح لأحد باستخدام الأرض العراقية للإضرار بأمن ايران

2022/11/30 | 01:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬طهران‭ – ‬الزمان‭ ‬ استقبل‭ ‬المرشد‭ ‬الأعلى‭ ‬الإيراني‭ ‬علي‭ ‬خامنئي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬محمد‭ ‬شياع‭ ‬السوداني‭ ‬ فيما‭ ‬اتفقت‭ ‬إيران‭ ‬والعراق‭ ‬الثلاثاء‭ ‬على‭ ‬محاربة‭ ‬الإرهاب‭ ‬وضمان‭ ‬الأمن‭ ‬المتبادل‭ ‬وتطوير‭ ‬العلاقات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬كأولويات‭ ‬للبلدَين،‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬السوداني‭ ‬لطهران‭.‬ وتوترت‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬الأخيرة‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬العراق‭ ‬مسرحًا‭ ‬لنزاع‭ ‬سياسي‭ ‬بين‭ […]

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