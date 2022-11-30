2022/11/30 | 01:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح‭ ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬ وردت‭ ‬تصريحات‭ ‬من‭ ‬نائبين‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬بشأن‭ ‬التدريبات‭ ‬التي‭ ‬يقيمها‭ ‬الناتو‭ ‬للقوات‭ ‬العراقية،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬قوية‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬الدورات‭ ‬الحالية‭ ‬غير‭ ‬مجدية‭ ‬لأنها‭ ‬تتناول‭ ‬الأسلحة‭ ‬والصيغ‭ ‬التقليدية‭ ‬التي‭ ‬يتقن‭ ‬الجيش‭ ‬العراقي‭ ‬التدريب‭ ‬عليها‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭ ‬بعيدة،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬ارتفاع‭ ‬مبالغ‭ ‬الأموال‭ ‬التي‭ ‬جرى‭ ‬صرفها‭ ‬في‭ ‬التعاقدات‭ ‬السابقة‭.‬ اثبتت‭ ‬التجارب‭ ‬في‭ ‬جميع‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نحن‭ ‬والناتو) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نحن‭ ‬والناتو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).