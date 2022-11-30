2022/11/30 | 01:03 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبد السلام وردت تصريحات من نائبين في العراق بشأن التدريبات التي يقيمها الناتو للقوات العراقية، في إشارة قوية الى ان الدورات الحالية غير مجدية لأنها تتناول الأسلحة والصيغ التقليدية التي يتقن الجيش العراقي التدريب عليها منذ عقود بعيدة، فضلا عن ارتفاع مبالغ الأموال التي جرى صرفها في التعاقدات السابقة. اثبتت التجارب في جميع […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نحن والناتو) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نحن والناتو) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نحن والناتو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).