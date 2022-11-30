القاهرة:التقرير الأوربي لحقوق الانسان يستقي معلوماته من الاخوان

2022/11/30 | 01:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة ​أكد‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬تقرير‭ ‬البرلمان‭ ‬الأوربي‭ ‬عن‭ ‬انتهاكات‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬والذي‭ ‬احتوى‭ ‬على‭ ‬مغالطات‭ ‬استند‭ ‬على‭ ‬معلومات‭ ‬مغلوطة‭ ‬مستقاة‭ ‬من‭ ‬منظمات‭ ‬إرهابية‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬جماعة‭ ‬الإخوان‭ ‬المسلمين،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬وسيلة‭ ‬للضغط‭ ‬على‭ ‬مصر‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬سياسية‭.‬ ‭ ‬وربط‭ ‬المصدر‭ ‬بين‭ ‬صدور‭ ‬هذا‭ ‬التقرير‭ […]

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