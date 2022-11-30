تورونتو الكبرى: انخفاض أسعار البنزين لأدنى مستوى منذ يناير

2022/11/30 | 01:12 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر أن تنخفض أسعار البنزين تورونتو الكبرى لأدنى مستوى منذ يناير 2022 غدا الأربعاء.قال روجر ماكنايت، كبير محللي البترول في En-Pro International، إنه من المتوقع أن ينخفض سعر البنزين بمقدار أربعة سنتات يوم الأربعاء إلى 1.429 دولار للتر في معظم أنحاء المقاطعة.يوم الجمعة الماضي، كان سعر البنزين 1.529 دولار / لتر قبل […]

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