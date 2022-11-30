ازدواجية الرواتب لأغراض انتخابية… أو لشخصيات بالخارج تحرّض ضد النظام بالعراق

2022/11/30 | 01:24 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 30 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: قال الخبير القانوني، علي التميمي، الثلاثاء، 29 تشرين الثاني، 2022، انه...

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