صورة مذهلة التقطتها كبسولة “أوريون” تظهر الأرض والقمر معا

2022/11/30 | 01:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ التقطت كبسولة “أوريون”، غير المأهولة التابعة لوكالة ناسا، صورة مذهلة تظهر الأرض والقمر معا، وذلك من مسافة 268563 ميلا (حوالي 431 ألف كيلومتر) من الأرض.

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