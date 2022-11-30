2022/11/30 | 01:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: SpOCzhUkeWs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الخبير قانوني كريم الشجيري: ايران اساس عدم الاستقرار والتوازن في المنطقة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الخبير قانوني كريم الشجيري: ايران اساس عدم الاستقرار والتوازن في المنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).