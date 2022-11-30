هيرفي رينارد يرفع سقف الطموحات قبل مواجهة المكسيك: يمكننا كتابة التاريخ من جديد

2022/11/30 | 01:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، إن بإمكان فريقه "كتابة التاريخ من جديد للكرة السعودية"، خلال مواجهة المكسيك، مساء يوم الأربعاء، في ختام منافسات دور المجموعات، في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

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