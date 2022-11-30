2022/11/30 | 02:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت هيئة محلفين في واشنطن، الثلاثاء، ستيوارت رودس، مؤسس ميليشيا "أوث كيبرز" (حراس القَسَم) اليمينية المتطرفة، بتهمة التمرد بسبب دوره في الهجوم الذي شنه مناصرون للرئيس السابق، دونالد ترامب، على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اقتحام الكابيتول.. إدانة قائد ميليشيا أميركية يمينية متطرفة بـ "التمرد" ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اقتحام الكابيتول.. إدانة قائد ميليشيا أميركية يمينية متطرفة بـ "التمرد" ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).