مونديال 2022: الولايات المتحدة تثأر من إيران بعد 24 عاماً وتعبر للدور الثاني

2022/11/30 | 02:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأميركي كريستيان بوليسيك محرزاً هدف الفوز لمنتخب بلاده في مرمى إيران خلال الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية في مونديال قطر.29 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 © ا ف ب/AFP أود أندرسن الدوحة (أ ف ب) – بعد 24 عاماً من خسارتها 2-1 في الدور الأول من مونديال 1998 أمام إيران، ثأرت الولايات المتحدة من […]

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