اتفاق بين رئيس هيئة الحشد ووزيرة الهجرة على تسهيل عودة نازحي جرف النصر

2022/11/30 | 02:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس العراقي يستقبل السفير البريطاني ويبحث معه العلاقات بين البلدين اربيل – فريد حسن بغداد – فائز جواد اتفق رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، مع وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو ،على التعاون وتسهيل عودة نازحي جرف النصر في محافظة بابل.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الفياض وجابرو استعرضا خلال لقاء […]

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