2022/11/30 | 03:44 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس النواب التشيكي يوافق على تدريب العسكريين الأوكرانيين في البلاد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/30 | 03:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس النواب التشيكي يوافق على تدريب العسكريين الأوكرانيين في البلاد) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس النواب التشيكي يوافق على تدريب العسكريين الأوكرانيين في البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).