كارلوس كيروش عن هزيمة إيران أمام أمريكا: الحلم انتهى

2022/11/30 | 03:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق كارلوس كيروش مدرب المنتخب الإيراني، يوم الثلاثاء، على هزيمة فريقه أمام منتخب أمريكا بهدف دون مقابل، في ختام دور المجموعات، من نهائيات مونديال قطر 2022، بقوله إن "الحلم انتهى".

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