هل بلغت الصين ذروة قوتها؟

2022/11/30 | 03:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في لحظة انتصاره أمام مؤتمر الحزب الشيوعي الذي جدد له في أكتوبر ولاية ثالثة غير مسبوقة في الصين، اعترف الرئيس شي جين بينغ، بأن السحب الداكنة تخيم على البلاد، وطلب من قادة الحزب "الاستعداد لتحمل الرياح العاتية والمياه المتقلبة وحتى العواصف الخطيرة".

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