ماكرون يصل إلى الولايات المتحدة في زيارة دولة

2022/11/30 | 04:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مساء الثلاثاء، إلى الولايات المتحدة في زيارة دولة، تستمر ثلاثة أيام، ويلتقي خلالها خصوصا نظيره الأميركي، جو بايدن، بحسب ما أفاد مراسل لوكالة فرانس برس.

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