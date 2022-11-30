اجتماع وزراء خارجية دول الناتو في بوخاريست

2022/11/30 | 05:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في العاصمة الرومانية "بوخارست" للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي الناتو.الاجتماع يهدف إلى مناقشة قضايا عدة بينها الحرب في أوكرانيا وحماية البنية المدنية الحيوية.

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