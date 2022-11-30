"وين موزا؟".. تفاعل على فيديو أمير قطر "الوالد" يسأل وتداول صورهما بمباراة المنتخب

2022/11/30 | 06:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لوالد أمير قطر، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني المعروف باسم "الأمير والوالد" وهو يسأل عن مكان زوجته، الشيخة موزا.

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