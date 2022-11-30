مونديال قطر وانفصال الإسلاميين عن الواقع

2022/11/30 | 06:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كُتب الكثير عن تنظيم قطر لبطولة كأس العالم وسيُكتب عنه بعد انتهائه أكثر، وستُساعد تجربة هذا المونديال في إضافة شروط على الدول التي ستتقدّم "لاستضافة" بطولات عالمية في المستقبل

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