مهمة إنقاذ صافر

2022/11/30 | 07:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سبع سنوات من الحرب حولت "صافر" من خزان نفط عملاق إلى "قنبلة موقوتة" تهدد مياه البحر الأحمر، فكيف جاء الحل؟

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