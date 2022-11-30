ما تعليق بايدن بشأن فوز أمريكا على إيران في مونديال قطر؟

2022/11/30 | 07:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الثلاثاء، بفوز المنتخب الأمريكي على نظيره الإيراني، بهدف دون مقابل، في مواجهة أقيمت على أرضية استاد الثمامة، في ختام دور المجموعات، من نهائيات مونديال قطر 2022.

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