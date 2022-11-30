2022/11/30 | 08:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علّق الدبلوماسي الأمريكي السابق، ألبيرتو ميغيل فيرنانديز على مقطع فيديو لجماهير إيرانية تحتفل بفوز المنتخب الأمريكي على منتخب بلادهم، لافتا إلى موقف الإعلامي عبدالباري عطوان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبدالباري عطوان "حزين" بعد خسارة إيران.. دبلوماسي أمريكي سابق يعلق) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبدالباري عطوان "حزين" بعد خسارة إيران.. دبلوماسي أمريكي سابق يعلق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).