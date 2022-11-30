نتائج واعدة.. عقار مبتكر يجدد الأمل في علاج الزهايمر

2022/11/30 | 08:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى باحثون تجارب سريرية واعدة لعقار تجريبي جديد قد يمثل "فجر جديد" لعلاج مرض الزهايمر، وفق صحيفة "الغارديان".

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