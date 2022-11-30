ارتفاع أسعار النفط مع انخفاض مخزونات الخام الأمريكية

2022/11/30 | 09:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الأربعاء، مع انخفاض مخزونات الخام الأمريكية، إلا أن المخاوف من ابقاء أوبك+ سياسة الإنتاج دون تغيير في اجتماعها القادم حدت من المكاسب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 95 سنتًا أو 1.14٪ إلى 83.98 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 04:22 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 80 سنتًا أو 1.2٪ إلى 79 دولارًا للبرميل.

وساعد على تعزيز الأسعار انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية بنحو 7.9 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي فيما زادت مخزونات البنزين بنحو 2.9 مليون برميل، فيما شوهد ارتفاع مخزونات نواتج التقطير بنحو 4.0 ملايين برميل .

كما تراقب السوق الاجتماع القادم لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، المعروفة باسم أوبك+.

وقالت خمسة مصادر في أوبك+ إن من المرجح أن تبقي المنظمة سياسة إنتاج النفط دون تغيير في اجتماع يوم الأحد، رغم أن مصدرين قالا إنه من المرجح أيضا النظر في خفض إضافي للإنتاج لدعم الأسعار.

تجتمع المجموعة في الوقت الذي أثرت فيه الاقتصادات المتباطئة وعمليات الإغلاق الصينية لفيروس كورونا على الطلب على النفط ، بينما أثار حظر الاتحاد الأوروبي الوشيك على واردات الخام الروسية وسقف مجموعة السبع على الخام الروسي تساؤلات حول الإمدادات.

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