2022/11/30 | 09:10 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. صلاح الدين.. الحكومة المحلية تعد خطة لتلافي الفيضانات في المدن عند هطول الأمطار) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: loKXlogT44M
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. صلاح الدين.. الحكومة المحلية تعد خطة لتلافي الفيضانات في المدن عند هطول الأمطار) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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