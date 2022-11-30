منظمة دولية: 98% من النازحين يرفضون العودة إلى مناطقهم الأصلية

2022/11/30 | 09:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت منظمة دولية عن عدم رغبة 98% من

العائلات النازحة بالعودة إلى مناطقهم

الأصلية في الوقت الحالي، لافتة إلى أن

الأسباب تتعلق بتضرر المنازل وانعدام

فرص العمل.



وذكر تقرير لمنظمة (ريتش)

الدولية المعنية ب

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