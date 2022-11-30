البرلمان بلا تشريعات منذ انسحاب الصدريين ويستعد للدخول بعطلة جديدة

2022/11/30 | 09:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينشغل البرلمان حالياً بحسم رئاسات

لجانه قبل الذهاب إلى عطلة تشريعية

جديدة في التاسع من الشهر المقبل، فيما

يؤشر عليه عدم سن أي قانون منذ انسحاب

الكتلة الصدرية منتصف العام الحالي.

وكان البرلمان قد عطل

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