2022/11/30 | 09:14 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بايدن يبدي سعادته بفوز منتخب بلاده على ايران هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة النبأ الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/30 | 09:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة النبأ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن يبدي سعادته بفوز منتخب بلاده على ايران) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن يبدي سعادته بفوز منتخب بلاده على ايران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).