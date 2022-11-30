شيخة قطرية تسخر عقب خسارة منتحب بلادها الثالثة وتقترح نوعا من العقاب

2022/11/30 | 09:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ شنت الشيخة القطرية، مريم آل ثاني هجوما لاذعا تضمن تغريدات ساخرة وذلك بعد خسارة منتخب بلادها للمرة الثالثة ضمن مباريات كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر.وقالت الشيخة مريم في سلسلة تغريدات: “لم يسبق لأي منتخب مضيف أن خسر 3 مباريات متتالية في أي نسخة من كأس العالم! إلا منتخبنا..راعيين الأوّله..قولوا […]

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