السعودية.. مزاعم نشرتها صحيفة الغارديان عن محمد بن سلمان ومحمد بن نايف تثير تفاعلا

2022/11/30 | 09:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على مزاعم نشرتها صحيفة الغارديان البريطانية بمقال حول وصول ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان لمنصب ولي العهد في المملكة.

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