بؤرة التوتر.. البحر الأسود محط اهتمام الناتو

2022/11/30 | 09:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبر التاريخ كان البحر الأسود في قلب الصراعات الإقليمية، ومؤخرا تحول لبؤرة توتر حينما اندلعت الحرب الروسية في أوكرانيا، حيث يمتلك البلدان سواحلا مطلة على البحر، كما أن شبه جزيرة القرم، التي استولت عليها موسكو من أوكرانيا في عام 2014 موطنا لأسطول روسي كبير.

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