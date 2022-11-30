2022/11/30 | 09:55 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسائل إعلام تركية: تحييد مسؤولة المخابرات في حزب العمال الكردستاني في عملية للاستخبارات التركية شمالي العراق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وسائل إعلام تركية: تحييد مسؤولة المخابرات في حزب العمال الكردستاني في عملية للاستخبارات التركية شمالي العراق) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وسائل إعلام تركية: تحييد مسؤولة المخابرات في حزب العمال الكردستاني في عملية للاستخبارات التركية شمالي العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الجزيرة).