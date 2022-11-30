2022/11/30 | 10:05 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: oyYE9zhQVpo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. معاناة أهالي الديوانية من انقطاع التيار الكهربائي بسبب الأمطار وقدم شبكات تجهيز الطاقة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. معاناة أهالي الديوانية من انقطاع التيار الكهربائي بسبب الأمطار وقدم شبكات تجهيز الطاقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).