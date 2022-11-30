لاتخاذ إجراءات احترازية.. تحذيرات من استمرار هطول الامطار حتى فجر الخميس

2022/11/30 | 10:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تشير التوقعات الجوية، اليوم الأربعاء، إلى استمرار الامطار حتى فجر يوم غد الخميس، بين متوسطة الشدة إلى غزيرة.

وذكر المتنبئ الجوي علي الجابر الزيادي لـ (بغداد اليوم) أن "التوقعات تشير الى استمرار هطول الامطار في المنطقة الشمالية، حتى فجر الغد الخميس بين متوسطة الشدة إلى غزيرة لبعض الأجزاء، فيما ستكون المنطقة الوسطى غائمة جزئياً، مع فرصة لحدوث تساقط أمطار خفيفة وعشوائية في أماكن متباعدة خاصة اقسامها الشرقية في شمال ديالى وشمال صلاح الدين".

وأضاف ان "المنطقة الجنوبية ستكون غائمة مع فرصة لحدوث تساقط زخات مطر متفرقة عشوائية، لأوقات قصيرة خاصة اقسامها الشرقية في ميسان وشمال البصرة، وتبدأ تتحسن تدريجياً بعد ظهر اليوم في المناطق الجنوبية".

وكانت هيئة الأنواء الجوية أعلنت، أمس الثلاثاء، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، وتوقعت استمرار تساقط الأمطار وانخفاضاً في درجات الحرارة، مشيرة الى أن "المنطقة الشمالية ستشهد خلال الايام الأربع المقبلة طقسا غائما جزئيا مع تساقط امطار خفيفة، ودرجات حرارة مقاربة لليوم السابق، مضيفة أن "الطقس في المنطقة الوسطى غائم جزئي مع امطار رعدية ودرجات حرارة مقاربة لليوم السابق".

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