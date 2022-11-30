كأس العالم.. تعرف على المنتخبات التي حسمت تأهلها للدور الـ16

2022/11/30 | 10:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

جدول المنتخبات التي تأهلت إلى الدور الـ16 بعد انتهاء الجولة الأولى والثانية.

جدول مباريات اليوم الأربعاء، للمنتخبات التي ستتأهل الى الدور الـ16 في كأس العالم.

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