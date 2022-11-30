مصور يوثق موكبًا مهيبًا لآلاف الإبل في سلطنة عُمان

2022/11/30 | 10:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد محافظة ظفار بسلطنة عُمان مع قدوم كل فصل ربيع منظرًا مهيبًا لموكبٍ يتكوّن من آلاف الإبل.وقد يكون هذا المشهد مفاجئًا للأشخاص الذين لا يعلمون عنه، ولكن بالنسبة للأشخاص الذين اعتادوا على الأمر، فإن وقع أخفاف الإبل على الأرض يشير إلى وصول موسم الرعي الربيعي، والذي يُطلق عليه "خطيل الإبل".

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