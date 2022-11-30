2022/11/30 | 10:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الشرطة الباكستانية إن تفجيرا انتحاريا بقنبلة استهدف دورية، الأربعاء، في مدينة كويتا بجنوب غرب البلاد، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 28 آخرين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (باكستان.. مقتل 3 أشخاص في انفجار استهدف دورية للشرطة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (باكستان.. مقتل 3 أشخاص في انفجار استهدف دورية للشرطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).