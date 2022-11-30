الجمعيات الفلاحية في كربلاء تجرى لقاء مع رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية لمناقشة الواقع الزراعي في المحافظة

2022/11/30 | 10:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس الاتحاد المحلي للجمعيات

الفلاحية التعاونية في كربلاء المقدسة

وليد حمد الكَريطي رئيس لجنة الزراعة

والمياه والأهوار النيابية النائب ثائر

مخيف الجبوري في مكتبه ببغداد لمناقشة

الواقع الزراعي وا

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