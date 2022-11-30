معالجة 4500 مدمن ومتعاطي للمخدرات خلال العام الحالي

2022/11/30 | 10:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وزارة الصحة، أمس الثلاثاء،

بمعالجة 4500 مدمن ومتعاطي للمخدرات منذ

بداية العام الحالي.



وقال مستشار الصحة

النفسية في الوزارة عماد عبد الرزاق،

ان “المؤسسات الصحية عالجت 4500 مدمن أو

متعاطي للمخدرا

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