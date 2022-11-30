2022/11/30 | 10:17 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أفادت وزارة الصحة، أمس الثلاثاء،
بداية العام الحالي.
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بمعالجة 4500 مدمن ومتعاطي للمخدرات منذ
بداية العام الحالي.
وقال مستشار الصحة
النفسية في الوزارة عماد عبد الرزاق،
ان “المؤسسات الصحية عالجت 4500 مدمن أو
متعاطي للمخدرا
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معالجة 4500 مدمن ومتعاطي للمخدرات خلال العام الحالي) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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